Генконсульство следит за ситуацией с задержанием россиянки в Норвегии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Генконсульство России в Киркенесе (Норвегия) будет следить за ситуацией с задержанной в Баренцевом море российской активисткой Greenpeace Татьяной Васильевой, сообщил РИА Новости Генеральный консул Игорь Лапицкий.

Организация Greenpeace ранее сообщила, что береговая охрана Норвегии задержала корабль под названием "Arctic Sunrise" с 35 активистами на борту, которые проводили мирную акцию протеста против бурения нефти в Арктике. По данным организации, инцидент произошел в Баренцевом море. Среди них, как отмечается, присутствовала и гражданка РФ Татьяна Васильева.

"Действительно, задержана была 17 числа на борту судна "Arctic Sunrise" вместе с другими членами экипажа росгражданка Татьяна Олеговна Васильева", — подтвердил Лапицкий.

Он добавил, что сотрудники генконсульства связались с московским офисом Greenpeace для того, чтобы прояснить ситуацию, но там сообщили, что Васильева больше у них не работает, то есть она уже не является официальным представителем Greenpeace, и поездка на это морское месторождение — это "ее личный почин".

По словам Генконсула, дипмиссия пока не получала ни официального уведомления от норвежских властей, ни обращения от самой россиянки, дипломаты узнали о ситуации от коллег из центрального аппарата МИД России.

"Мы звонили ей (Васильевой) по российскому номеру, но он не действует в Норвегии. Насколько нам известно, они сейчас по дороге в порт Тромсё, находятся на судне", — добавил Лапицкий.

Он добавил, что "к делу подключилось уже норвежское отделение Greenpeace, у которого есть свои адвокаты, они оспаривают как деятельность норвежских сотрудников береговой охраны, так и следят за тем, чтобы личные права граждан не были нарушены". "Если со стороны Васильевой будет к нам обращение, конечно, мы в меру компетенции нашего ведомства к этому подключимся", — сказал генконсул.