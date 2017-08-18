Террористы в Каталонии планировали использовать заминированные грузовики

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Террористы, совершившие серию атак в Каталонии, изначально планировали нанести удар с использованием заминированных грузовиков, однако тому помешал взрыв в Альканаре, где хранилась их взрывчатка, пишет газета Periodico со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

"Террористы планировали атаковать с применением заминированных грузовиков, но взрыв в доме в Альканаре, где они хранили взрывчатку, заставил их изменить планы и сделать выбор в пользу наезда на пешеходов", — пишет газета. Как отмечают собеседники издания, злоумышленники намеревались подготовить два-три заминированных грузовика "для совершения наиболее сильной атаки".

В четверг вечером автофургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 13 человек погибли, более 100 пострадали, среди них граждане почти 20 стран. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

Спустя несколько часов фургон наехал на людей в Камбрильсе, в 120 километрах южнее, пострадали семь человек. К настоящему моменту полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

Полиция допускает возможную связь двух атак друг с другом и со взрывами в испанском Альканаре, в результате которых один человек погиб и более десяти пострадали.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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