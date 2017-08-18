В Финляндии неизвестный напал с ножом на прохожих

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Неизвестный напал с ножом на прохожих в финском городе Турку, несколько человек ранены, полиция стреляла в подозреваемого, сообщили правоохранительные органы.

"Несколько человек получили ножевые ранения в центре Турку. Полиция открыла огонь по нападавшему. Один человек задержан", — говорится в заявлении местной полиции в Twitter.

По информации телерадиокомпании Yle, полиция призвала местных жителей избегать района инцидента.

Очевидцы сообщают, что слышали один или несколько выстрелов.