Убитые в Каталонии террористы везли в фургоне топор и ножи

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Топор, ножи и пояса с муляжами взрывчатки везли в фургоне предполагаемые исполнители теракта в испанском городе Камбрильс, говорится в сообщении правоохранительных органов Каталонии Mossos d'Esquadra в Twitter.

Кроме того, полиция сообщила, что перед тем, как террористы были ликвидированы, они "нанесли ножевое ранение по лицу человека", который находился на месте происшествия.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали.

К настоящему моменту полиция задержала четырех человек по подозрению в причастности к терактам. Еще одного разыскивает полиция. По сообщениям СМИ, это 17-летний Мусса Укабир, брат одного из задержанных.

* Запрещенная в России террористическая организация

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