Мать погибшей в Шарлоттсвилле отказалась от встречи с Трампом

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Американка Сьюзан Бро, мать 32-летней Хезер Хейер, погибшей во время столкновений ультраправых и левых в Шарлоттсвилле, не намерена общаться с президентом США Дональдом Трампом, который ранее обвинил в конфликте обе стороны.

"Я не говорила и не буду", — заявила Бро в интервью телеканалу АВС.

Она добавила, что в среду, в день похорон дочери, пропустила несколько звонков из Белого дома. Женщина объяснила, что была разочарована высказываниями Трампа после трагедии.

"Это не из-за того, что о нем (Трампе – ред.) пишут. Я видела, как он на пресс-конференции уравнял протестующих, таких, как мисс Хейер, с ККК ("Ку-клукс-клан" — ред.) и белыми супремасистами", — сказала Бро.

В субботу в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла местная жительница Хезер Хейер, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.

Трамп оказался под огнем критики из-за его комментариев о событиях в Шарлоттсвилле. Сперва он заявил, что "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия" идет "с многих сторон". Позднее президент прямо осудил "Ку-клукс-клан", неонацистов и им подобных. После чего вновь возложил ответственность за столкновения в Шарлоттсвилле на "обе стороны". Обвинения в адрес Трампа в том, что он как минимум нейтрально относится к "Ку-клукс-клану" и другим ультраправым, звучали еще во время предвыборной кампании.