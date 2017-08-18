Более 200 человек погибли в ДНР из-за боев в 2017 году, сообщил омбудсмен

ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Около 200 человек погибли, почти 500 пострадали в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате боевых действий с начала года, сообщили журналистам в пятницу в аппарате омбудсмена ДНР.

"С 1 января по 17 августа 2017 года на территории Донецкой народной республики погибли 212 человек, среди которых 187 военнослужащих и 25 мирных жителей, в том числе ребенок в возрасте до 18 лет", — сказал представитель аппарата омбудсмена ДНР.

Он добавил, что ранения сначала года получили 477 человек, в том числе 188 мирных жителя.

"С начала вооруженного конфликта в Донецкой народной республике погибли 4501 человек, среди которых 605 женщин и 3896 мужчин, в том числе 75 детей в возрасте до 18 лет", — добавили в аппарате омбудсмена.