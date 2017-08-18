КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Киеву стоит в суде доказать свою непричастность к передаче технологий Северной Корее.
"Я думаю, что придется подавать в суд, потому что сами мы не решим этот вопрос… Авторитет в данном случае, имидж Украины будет, конечно, всегда под вопросом, и все будут смотреть на нас как на людей, которые передавали технологии. Я, например, как президент не верю, что Украина могла передать", — заявил Кравчук в пятницу в комментарии телеканалу "112 Украина".
Ранее президент Украины Петр Порошенко после скандала вокруг возможной передачи ракетных технологий КНДР поручил пригласить авторов статьи в New York Times посетить Украину для "подтверждения необоснованности подозрений" в отношении Киева. Порошенко также подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам проверки информации в публикации New York Times.