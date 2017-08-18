КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Киеву стоит в суде доказать свою непричастность к передаче технологий Северной Корее.

Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. Затем в Киеве предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через территорию Китая.

"Я думаю, что придется подавать в суд, потому что сами мы не решим этот вопрос… Авторитет в данном случае, имидж Украины будет, конечно, всегда под вопросом, и все будут смотреть на нас как на людей, которые передавали технологии. Я, например, как президент не верю, что Украина могла передать", — заявил Кравчук в пятницу в комментарии телеканалу "112 Украина".

Ранее президент Украины Петр Порошенко после скандала вокруг возможной передачи ракетных технологий КНДР поручил пригласить авторов статьи в New York Times посетить Украину для "подтверждения необоснованности подозрений" в отношении Киева. Порошенко также подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам проверки информации в публикации New York Times.