В память о жертвах теракта в Испании Британия приспустит флаги

Биг Бен и здание Парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото

Биг Бен и здание Парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото

ЛОНДОН, 18 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Государственные флаги Великобритания в пятницу будут приспущены на зданиях британского правительства Уайтхолл в память о жертвах теракта в Барселоне, говорится в заявлении британского правительства.

"Флаги на правительственных зданиях Уайтхолл будут приспущены до половины флагштока в пятницу, 18 августа, в знак уважения к тем, кто потерял свои жизни, и всем пострадавшим в теракте в Барселоне в четверг", — говорится в сообщении.

Ранее МИД Великобритании сообщило РИА Новости, что оказывает поддержку нескольким британцам, пострадавшим в теракте, а также разместило дополнительный штат сотрудников в Барселоне. По предварительным данным ряда британских СМИ, граждан Великобритании среди погибших нет.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство". В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.