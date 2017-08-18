Теракты в Каталонии: 14 погибших, более сотни раненых, террорист в бегах

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Весь мир скорбит о погибших в серии террористических атак в Испании: накануне днем фургон въехал в толпу людей в самом центре Барселоны, а несколько часов спустя аналогичный инцидент произошел в небольшом курортном городе Камбрильс.

По последним данным, теракт унес жизни 14 человек, более сотни получили ранения, в том числе россиянка. В Ситуационно-кризисном центре МИД пояснили, что пострадавшая туристка из РФ получила легкие ссадины, от госпитализации она отказалась. Среди раненых – граждане более 30 стран. Большую цену заплатила Франция: МИД страны сообщил, что в теракте пострадало 26 французов, причем 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя группировка "Исламское государство"*. Полиция уже задержала четверых подозреваемых. Водитель автомобиля, предположительно совершивший наезд на пешеходов в Барселоне, по-прежнему разыскивается. Пятеро террористов были ликвидированы минувшей ночью в Камбрильсе.

По данным испанского издания El País, стоящая за серией терактов в Каталонии преступная ячейка насчитывает 12 человек. Агентство Рейтер со ссылкой на судебный источник сообщило, что террористы планировали атаку с использованием баллонов с газом.

Преступник на свободе

Террорист, въехавший в толпу в центре Барселоны, находится в бегах. Газета El Mundo называет имя предполагаемого водителя фургона – им может быть 17-летний Мусса Укабир. По словам задержанного накануне Дрисса Укабира, брата возможного преступника, Мусса украл у него паспорт, с помощью которого арендовал два автомобиля. Один из них непосредственно стал орудием преступления в Барселоне. Второй позже был обнаружен в городе Вик, в 70 километрах от столицы Каталонии. Газета не исключила, что террорист может быть вооружен.

Мусса два года назад в сети Kiwi писал, что "в первый день в качестве короля мира" первое, что он сделал бы, "убил бы неверных и оставил бы только мусульман, которые придерживаются религии".

Всего же причастных к совершению теракта может быть гораздо больше. El País называет цифру 12 человек, агентство Рейтер – восемь.

Франция, до которой от Барселоны фактически час езды, усилила контроль на своих границах.

Мир скорбит

По всей Испании проходят акции памяти жертв теракта. В стране объявлен трехдневный траур, все государственные флаги приспущены.

Погибших в теракте оплакивают по всему миру: лидеры государств выражают соболезнования и предлагают помощь, люди несут цветы к посольствам Испании в их странах.

В Москве к особняку на Большой Никитской, в котором располагается испанское дипломатическое представительство, приходят люди всех возрастов: студенты, и взрослые с детьми, и пожилые жители столицы. Некоторых из них с Испанией связывает не только чувство солидарности, но и родственные узы. На ступенях здания они оставляют букеты красных роз и гвоздик.

"Мы пришли сюда, потому что неравнодушны к тому, что происходит в мире, и это может затронуть нас, такая опасность существует. Эти события происходят так рядом — в Европе, мы думаем об этом. Это наша жизнь, и мы скорбим и сочувствуем Барселоне сейчас", — поделилась с РИА Новости студентка Юлия.

Туристы планов не меняют

Барселона постепенно возвращается к нормальной жизни. Днем в пятницу возобновилась работа метро. Движение на улице Рамбла, где произошла трагедия, по-прежнему закрыто.

Российские туристы, для которых Барселона и ее окрестности является одним из популярных мест летнего отдыха, от туров пока не отказываются. "Я думаю, что отказы вряд ли будут. Если будут, то единичные, как показывает практика всех предыдущих событий в Европе", — рассказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

В настоящее время в столице Каталонии может находиться несколько тысяч граждан России.

Независимость под вопросом

Трагические события, к сожалению, не отодвинули на второй план политические склоки: не прекратилась дискуссия вокруг независимости Каталонии. Председатель правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что теракты в Испании не помешают осуществлению деятельности, направленной на получение Каталонией независимости. Он назвал тех, кто пытается помешать отделению региона терактами, "жалкими".

Сторонники отделения Каталонии планируют провести референдум о независимости 1 октября, а до этого обсудить в парламенте автономного сообщества законопроект о референдуме.

Впрочем, заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер считает, что теракты в Каталонии все-таки приведут к уменьшению числа сторонников независимости этого автономного сообщества.

"Теракты могут повлиять на планы референдума, но в том плане, что бороться с терроризмом можно только в едином государстве. Я думаю, что число сторонников выхода Каталония из Испании уменьшится. Именно из-за того, что этот случай показывает, что необходимы единые полицейские, разведывательные и государственные меры. С терроризмом как международным явлением нельзя бороться силами отделившегося от Испании государства. Любой испанец и европеец это понимает", — поделился своим мнением с РИА Новости эксперт.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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