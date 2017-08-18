Люди несут цветы и флаги к месту теракта в Барселоне

Цветы и свечи в память о жертвах теракта в Лас-Рамбласе, Испания. 18 августа 2017

Цветы и свечи в память о жертвах теракта в Лас-Рамбласе, Испания. 18 августа 2017

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Люди несут цветы и флаги разных стран к месту теракта на пешеходной улице Рамбла в Барселоне.

На месте, откуда минивэн въехал в пешеходную зону и наехал на людей, — горы цветов, свидетельствую кадры, которые показывает телеканал 24 Horas.

Кроме того, люди приносят флаги разных стран. Среди погибших и раненых в теракте, по официальным данным, — граждане 34 государств.

Собравшиеся на месте трагедии скандируют: "Мы не боимся!"

В полдень тысячи людей собрались на площади Каталонии на минуту молчания, они выпустили в небо белых голубей. После окончания минуты молчания они начали аплодировать и кричать "Мы не боимся!" Я не боюсь!". На площади присутствовало все руководство Испании, в том числе король Фелипе VI и премьер Мариано Рахой, а также руководство правительства автономного сообщества Каталония, включая главу Карлеса Пучдемона.

По всей Испании проходят акции памяти жертв теракта. В стране объявлен трехдневный траур, все государственные флаги в стране приспущены.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, 130 получили ранения. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство". В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.