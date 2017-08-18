Рахой призвал политические силы объединиться для борьбы с терроризмом

Премьер-министр Мариано Рахой, король Испании Филипп VI и региональный президент Каталонии Карлос Пучдемонт во время минуты молчания о жертвах терактов в Испании. 18 августа 2017

Премьер-министр Мариано Рахой, король Испании Филипп VI и региональный президент Каталонии Карлос Пучдемонт во время минуты молчания о жертвах терактов в Испании. 18 августа 2017

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой выразил уверенность, что, только объединившись, возможно выиграть битву с терроризмом.

"Политические силы должны объединиться, это сделает нас сильнее перед лицом терроризма… Мы выиграем эту битву, которая направлена против всех наших ценностей", — заявил Рахой в ходе выступления, которое транслировал телеканал 24 Horas

Глава кабмина Испании призвал все политические силы "работать вместе, действовать как команда". "Сейчас крайне важно работать вместе и обмениваться всем, чем стоит обмениваться. Первая проблема в Европе – терроризм", — отметил он.

Рахой призвал, в первую очередь, оказывать помощь пострадавшим, их семьям, а также семьям погибших. При этом он напомнил, что среди жертв и раненых много иностранцев.

Премьер подтвердил, что в субботу в Мадриде пройдет совещание, посвященное террористической угрозе. Расследованием терактов в Барселоне и Камбрильсе займется Национальная судебная палата Испании, сообщил информировал глава правительства королевства.

"Эти теракты направлены не только против нас, но и против всех стран, которые защищают свободу и демократические ценности", — заявил Рахой.

В четверг вечером автофургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 13 человек погибли, более 100 пострадали, среди них граждане почти 20 стран. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Спустя несколько часов фургон наехал на людей в Камбрильсе, в 120 километрах южнее, пострадали семь человек. К настоящему моменту полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

Полиция допускает возможную связь двух атак друг с другом и со взрывами в испанском Альканаре, в результате которых один человек погиб и более десяти пострадали.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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