Рахой призвал политические силы объединиться для борьбы с терроризмом

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой выразил уверенность, что, только объединившись, возможно выиграть битву с терроризмом.24 Horas.
Глава кабмина Испании призвал все политические силы "работать вместе, действовать как команда". "Сейчас крайне важно работать вместе и обмениваться всем, чем стоит обмениваться. Первая проблема в Европе – терроризм", — отметил он.
Рахой призвал, в первую очередь, оказывать помощь пострадавшим, их семьям, а также семьям погибших. При этом он напомнил, что среди жертв и раненых много иностранцев.
Премьер подтвердил, что в субботу в Мадриде пройдет совещание, посвященное террористической угрозе. Расследованием терактов в Барселоне и Камбрильсе займется Национальная судебная палата Испании, сообщил информировал глава правительства королевства.
"Эти теракты направлены не только против нас, но и против всех стран, которые защищают свободу и демократические ценности", — заявил Рахой.
Полиция допускает возможную связь двух атак друг с другом и со взрывами в испанском Альканаре, в результате которых один человек погиб и более десяти пострадали.
*Террористическая организация, запрещенная в России