МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Теракты в Испании в течение некоторого времени готовились группой лиц в Альканаре, они могли готовить другие атаки, заявил Хосеп Луис Траперо, глава каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra.

"Работаем над гипотезой, что организаторы готовили в течение некоторого времени из этого здания в Альканаре оба теракта. Это была одна группа, мы не знаем точное число людей, но не исключаем, что они готовили другие атаки. Все они идентифицированы", — заявил Трапето на пресс-конференции, которую транслирует телеканал 24 Horas.

За развитием ситуации в Барселоне следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>