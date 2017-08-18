Порошенко поздравлял Клинтон с победой на выборах, рассказал экс-глава СБУ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поздравлял Хиллари Клинтон с победой на выборах главы страны в США, не дожидаясь результатов подсчета бюллетеней. Об этом заявил бывший глава СБУ Валентин Наливайченко в эфире NewsOne.
"Вдумайтесь! Привез ее (телеграмму — прим.) господин министр иностранных дел Климкин. Просто представьте. Это было в ночь, когда подсчитывали голоса", — сказал он.
Ведущая программы предположила, что Порошенко мог подписать сразу две телеграммы, адресовав вторую Дональду Трампу, однако Наливайченко опроверг эту версию.
Комитет сената США направил запрос в министерство юстиции страны с просьбой выяснить связи консультанта Демократической партии с посольством Украины в 2016 году, а также узнать, могли ли украинские дипломаты передать демократам компромат на Трампа.