Поездка школьников в Россию вызвала скандал на Украине

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Министерство образования и науки Украины попросило государственную службу безопасности оценить вызвавший скандал случай, когда учительница повезла школьников в Россию, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на заместителя министра Павла Хобзея.

По данным издания, 12 августа киевское отделение Российского центра науки и культуры заявило, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!".

Это вызвало возмущение среди украинских политиков. В частности, депутат парламента Наталья Веселова направила запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию. Глава СБУ Василий Грицак накануне заявил, что ему ничего не известно об этом случае

"Сейчас каникулы, учителя в отпусках. Когда происходят эти поездки — мы узнали об одной и надеемся, что других нет, — мы не можем сказать, что граждане Украины не посещают Россию, граница не является закрытой, и мы не можем и не имеем права запрещать такие поездки, потому что это происходит вне образовательной системы, это происходит по договоренности с родителями, и родители принимают то или иное решение ", — рассказал журналистам заместитель министра образования.

По словам Хобзея, ведомство выяснило личность украинской учительницы, она работает в одной из киевских школ преподавателем русского языка. Дирекция школы называет ее хорошим преподавателем, который "добросовестно выполняет свои обязанности".

Хобзей отметил, что министерство пыталось связаться с учительницей, но не смогло. "Наверное, она сейчас находится вместе с детьми (в России — ред.). Когда вернется, мы попробуем все выяснить", — добавил он.