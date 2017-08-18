В "Роскосмосе" сообщили, что не взаимодействуют с КНДР

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Роскосмос не взаимодействует с КНДР, неукоснительно выполняет международные режимы контроля нераспространения и резолюции СБ ООН, сообщается на сайте госкорпорации.

"Роскосмос и организации госкорпорации в рамках своей компетенции не осуществляют взаимодействия с КНДР, так как в рамках своей деятельности неукоснительно выполняют требования законодательства Российской Федерации, международных режимов контроля над вооружениями и нераспространения, включая режим контроля за ракетной технологией, а также строго соблюдают предписания и ограничения (секторальные меры), введенные резолюциями Совета Безопасности ООН", — говорится в сообщении Роскосмоса.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников. На прошлой неделе ситуация вокруг Корейского полуострова накалилась еще больше после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".