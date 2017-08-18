Евросоюз выделит Украине более 100 млн евро на реформу госуправления

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Евросоюз выделит более 100 миллионов евро для проведения на Украине реформы государственного управления, сообщает в пятницу представительство ЕС в стране.
В заявлении представительства говорится, что ЕС поддерживает полную и всеобъемлющую реформу госуправления на Украине.
"ЕС оказывает помощь более 100 миллионов евро для проведения реформы государственного управления, если будет выполнение конкретных условий, необходимых для успешной реформы в период между 2017-2020 годами", — говорится в сообщении, обнародованном на официальной странице представительства в Facebook.
В диппредставительстве призвали Киев продолжить формировать секретариат кабинета министров, завершить реорганизацию министерств путем устранения не связанных с политикой функций и провести полномасштабную и постоянную реформу заработной платы.