Президент Чехии выразил соболезнования в связи с терактом в Барселоне

ПРАГА, 18 авг – РИА Новости, Александр Куранов. Президент Чехии Милош Земан направил в пятницу королю Испании Филиппу VI телеграмму с выражением соболезнований в связи с терактом в Барселоне, ее текст опубликован на сайте Пражского града.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, 130 получили ранения. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство"*. В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

"С глубоким прискорбием я воспринял сообщение о террористическом нападении в центре Барселоны. Слова соболезнования в такой момент необходимы, но боль и шок не должны отвлечь нас от бескомпромиссной борьбы с террором. Испания является близким партнером и другом Чехии. Нападение, совершенное не только на испанское общество, но также и на граждан других государств, является одновременно нападением на нас и на общие ценности — человеческое достоинство, свободу и терпимость", — говорится в телеграмме чешского президента.

Одновременно Земан выразил глубокое соболезнование родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим во время теракта.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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