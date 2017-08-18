В Анталье после конфликта с полицейским госпитализировали россиянина

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Турист из России госпитализирован в тяжелом состоянии в турецкой Анталье после конфликта с местным полицейским, который посчитал подозрительным то, что четыре туриста в торговом центре пересчитывали большую сумму денег, сообщает агентство Dogan.
На место прибыло полицейское подкрепление и задержало четверых туристов, надев на них наручники.
Агентство утверждает, что Раджа потерял сознание и упал на землю, когда его пытались посадить в полицейский автомобиль. Причиной потери сознания указано его состояние после удара головой, а также якобы употребленные им таблетки наркотика, которые он вытащил из кармана. Туриста госпитализировали в тяжелом состоянии, пострадавшего полицейского также доставили в больницу.
На опубликованной агентством фотографии с места происшествия мужчина лежит на асфальте лицом вниз вполоборота на предмете, похожем на марлю, на лбу у него кровь. На фотографии присутствуют врачи и полицейские, помощь мужчине в момент, в который сделано фото, не оказывается.
Один из туристов заявил, что он пересчитывал деньги в размере 120 тысяч турецких лир (чуть более двух миллионов рублей), на которые он собирался приобрести автомобиль. Мужчина пожаловался на избиение полицейскими. Полиция получила записи с видеокамер и начала допрашивать свидетелей.