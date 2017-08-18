В Анталье после конфликта с полицейским госпитализировали россиянина

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Турист из России госпитализирован в тяжелом состоянии в турецкой Анталье после конфликта с местным полицейским, который посчитал подозрительным то, что четыре туриста в торговом центре пересчитывали большую сумму денег, сообщает агентство Dogan.

По данным агентства, полицейский в штатском, патрулировавший торговый центр в районе Антальи Муратпаша, в четверг около 21.00 по местному времени обратил внимание на компанию из четверых туристов из РФ, пересчитывавших большую сумму денег. Полицейский попросил туристов предоставить документы. Агентство сообщает, что один из туристов, Владислав Раджа (Vladislav Rajja), отказался показать документы и ударил головой полицейского, тем самым он рассек ему бровь.

На место прибыло полицейское подкрепление и задержало четверых туристов, надев на них наручники.

Агентство утверждает, что Раджа потерял сознание и упал на землю, когда его пытались посадить в полицейский автомобиль. Причиной потери сознания указано его состояние после удара головой, а также якобы употребленные им таблетки наркотика, которые он вытащил из кармана. Туриста госпитализировали в тяжелом состоянии, пострадавшего полицейского также доставили в больницу.

На опубликованной агентством фотографии с места происшествия мужчина лежит на асфальте лицом вниз вполоборота на предмете, похожем на марлю, на лбу у него кровь. На фотографии присутствуют врачи и полицейские, помощь мужчине в момент, в который сделано фото, не оказывается.

Один из туристов заявил, что он пересчитывал деньги в размере 120 тысяч турецких лир (чуть более двух миллионов рублей), на которые он собирался приобрести автомобиль. Мужчина пожаловался на избиение полицейскими. Полиция получила записи с видеокамер и начала допрашивать свидетелей.