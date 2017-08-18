МВД Германии не исключает, что среди жертв атак в Испании есть немцы

БЕРЛИН, 18 авг — РИА Новости. Глава МВД Германии Томас де Мезьер не исключил, что среди погибших в результате атак в Испании есть немцы, но подтверждения такой информации пока нет.

"Я не могу подтвердить, что среди погибших есть немцы, но, конечно, к настоящему моменту это также нельзя исключать. Около 13 немцев пострадали, трое из них серьёзно. Мы вместе с их близкими надеемся, что они выживут и полностью выздоровеют", — заявил он в эфире телеканала N24.

Мезьер добавил, что поручил приспустить флаги по всей Германии в знак траура по погибшим в Испании. По словам министра, к настоящему моменту ничто не указывает на то, что злоумышленники имеют какое-либо отношение к Германии, но "расследование находится еще на ранней стадии".

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта были арестованы, но водитель фургона остается на свободе.

Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более 10 пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Полиция ищет возможную связь событий в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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