Число раненых в результате терактов в Барселоне увеличилось до 130

МАДРИД, 18 авг — РИА Новости. Число раненых в результате теракта в Барселоне увеличилось до 130 человек, заявил советник по здравоохранению правительства Каталонии Антони Комин в интервью радиостанции Catalunya Ràdio.

По его словам, 16 человек находятся в критическом состоянии.

В пятницу раненых в больницах навестили Комин, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, а также другие политики.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*.

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Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

Власти Каталонии ранее подтвердили гибель 13 человек в Барселоне. В пятницу один человек скончался от полученных травм в результате нападения в Камбрильсе. Службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что среди погибших и раненых граждане 34 стран.

Двое подозреваемых в причастности к организации теракта в столице Каталонии были арестованы, но водитель фургона остается на свободе. В пятницу утром полиция Испании задержала в городе Риполь еще одного подозреваемого в связи с терактами в Камбрильсе и Барселоне.