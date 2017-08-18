МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Жительница австралийского Мельбурна Джулиа Монако рассказала, что наезд на людей в Барселоне стал третьим терактом, который она пережила за свою жизнь.

В частности, 26-летняя девушка заявила в эфире местной радиостанции 3AW , что за последние три месяца она трижды находилась в непосредственной близости от мест совершения террористических атак: на Лондонском мосту, у Нотр-Дама в Париже, когда террорист совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов, и теперь — в Барселоне.

"Нужно признать, что это не первый раз, когда я попадаю в такие ситуации… Это третий раз… Я оказалась заблокированной в метро во время инцидента на Лондонском мосту, и я также была в Париже в тот день, когда произошел инцидент у Нотр-Дама… Но я все равно хочу продолжать путешествовать по миру!" — констатировала Монако.

Девушка рассказал, что в момент наезда на людей в Барселоне она находилась в магазине на пешеходной улице Рамбла. По словам Монако, сперва она подумала, что произошла обычная авария. Однако когда люди начали бежать по улице, внезапно осознала, что произошел теракт.

"Внезапно нас закрыли в магазине, смятение начало распространяться среди людей, но пока никто по-настоящему не паниковал… Мы могли просто видеть площадь, мы видели просто, что все смотрят в сторону улицы…но, как только все начали бежать, я сразу поняла, что произошло что-то более серьезное, чем то, что мы сначала увидели", — поделилась девушка.

Монако добавила, что, несмотря на усталость и шок, хочет остаться в Барселоне и посетить все, что планировала ранее.

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

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