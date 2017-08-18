МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Жительница австралийского Мельбурна Джулиа Монако рассказала, что наезд на людей в Барселоне стал третьим терактом, который она пережила за свою жизнь.
"Нужно признать, что это не первый раз, когда я попадаю в такие ситуации… Это третий раз… Я оказалась заблокированной в метро во время инцидента на Лондонском мосту, и я также была в Париже в тот день, когда произошел инцидент у Нотр-Дама… Но я все равно хочу продолжать путешествовать по миру!" — констатировала Монако.
Девушка рассказал, что в момент наезда на людей в Барселоне она находилась в магазине на пешеходной улице Рамбла. По словам Монако, сперва она подумала, что произошла обычная авария. Однако когда люди начали бежать по улице, внезапно осознала, что произошел теракт.
Монако добавила, что, несмотря на усталость и шок, хочет остаться в Барселоне и посетить все, что планировала ранее.
Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.