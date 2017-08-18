МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Назначение нового постоянного представителя президента Украины в Крыму — всего лишь запись на бумаге, не имеющая никакой юридической и правовой силы, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем главы украинского государства в Крыму. Порошенко считает, что Бабин должен работать над возвращением Крыма в состав Украины.

"Назначение новых чиновников для решения проблем крымско-татарского народа — всего лишь запись на бумагах, потому что не имеет ни юридической, ни практической силы. Крымские татары живут в России и не нуждаются в украинских посредниках для решения вопросов с российской властью", — сказал парламентарий РИА Новости.

Он отметил, что официальный Киев обхаживает крымско-татарских радикалов, как капризную невесту. "Петр Порошенко окружению Ленура Ислямова (одного из организаторов блокады Крыма), что называется, "челом бьет", назначая его людей главными "решалами" по крымским вопросам. Конечно же, реальной помощи не будет, а вот свои карманы погреют, щедро продавая различные справки и прочие филькины грамоты, которые в Крыму не имеют юридического статуса", — подчеркнул Бальбек.

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