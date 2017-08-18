Парижская прокуратура начала расследование терактов в Каталонии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Прокуратура Парижа в пятницу начала антитеррористическое расследование после терактов в Каталонии, в результате которых несколько французов получили ранения, сообщает агентство Франс Пресс.

Данный тип расследования очевидных преступлений является стандартной процедурой в тех случаях, когда французы становятся жертвами террористических актов за границей, уточняет агентство.

Ранее МИД Франции сообщил, что в результате теракта в Барселоне пострадали 26 французов, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Ожидается, что в течение дня глава МИД Жан-Ив Ле Дриан посетит Барселону.

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Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть граждане 34 стран. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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