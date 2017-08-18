В Латвии запретили продажу российских конфет "Мишка косолапый"

РИГА, 18 авг — РИА Новости. Суд в Латвии запретил продажу в стране конфет "Мишка косолапый" производства российской фабрики "Красный октябрь", сообщает интернет-издание Mixnews.lv.

"После длительных судебных тяжб продажа в Латвии конфет "Мишка косолапый" производства российской фабрики "Красный октябрь" была запрещена", — говорится в сообщении.

Это решение суд вынес 17 августа. Оно окончательное и обжалованию не подлежит.

Судебный процесс против "Красного октября" начался пять лет назад по инициативе фабрики Laima, которая выпускает конфеты Lācītis Ķepainītis ("Мишка косолапый"). Позже истцом выступила компания с норвежским капиталом Orkla Confectionery & Snacks Latvija, купившая латвийского производителя. Ответчиками выступали российский производитель "Красный октябрь" и латвийская фирма Russian Sweet, дистрибьютор "Красного октября" в республике.

На фантиках конфет обоих производителей есть картина российских художников Ивана Шишкина и Константина Савицкого "Утро в сосновом лесу". В Laima были недовольны тем, что их конфеты легко перепутать с латвийскими.

"Красный октябрь" с претензиями латвийских коллег не согласился, подал встречные иски и обвинил "Лайму" в недобросовестной конкуренции. Эти претензии суд отклонил.