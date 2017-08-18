Премьер Франции пообещал Испании "полное сотрудничество" по делу о терактах

ПАРИЖ, 18 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выразил соболезнования народу Испании в связи с терактами и пообещал "максимальное и полное сотрудничество" Франции, передает в пятницу агентство Франс Пресс.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство"*. В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

"Позвольте мне выразить мои соболезнования испанскому народу, семьям жертв, все мое сочувствие и дружбу, а также сообщить о постоянных усилиях французского правительства по предоставлению помощи, максимального и полного сотрудничества с испанским правительством перед лицом этой ужасной драмы, потрясшей Барселону и каталонскую область вчера ночью и сегодня утром", — сказал Филипп, находящийся в рабочей поездке в департаменте Жер.

Он отметил, что "уже не в первый раз город праздника, свободы и культуры попадает под удар слепого и ужасного теракта". "И каждый раз мы переживаем то, что уже знаем во Франции, и отмечаем тот же ужас, ту же драму, ту же грусть, а часто — даже такое же непонимание", — добавил глава французского правительства.

"Каждый раз мы в этих европейских городах видим, как организована помощь, мы видим действительно мужественные поступки, солидарность… и желание никогда не поддаваться страху и ужасу, который бы хотели вселить в нас те, кто так или иначе решил объявить нам войну", — подчеркнул премьер.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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