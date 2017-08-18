На Украине запускают онлайн-систему по "идентификации сепаратистов"

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украинский сайт "Миротворец" запустит онлайн-систему по идентификации "сепаратистов, террористов и прочих преступников" накануне Дня Независимости. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем аккаунте в Facebook.

Он отметил, что проект, получивший название Identigraf, будет работать в открытом доступе. Таким образом, пользователями системы могут стать не только следователи полиции, СБУ и прокуратуры, но обычные граждане. По его словам, система позволит сверить фото любого человека с фотографией из базы данных сайта и узнать, не замешан ли он в "антиукраинских преступлениях".

"После запуска системы Identigraf украинское государство и украинский народ получат надежную защиту от проникновения в нашу страну тех, кто желает ей зла и хочет ее расчленить и уничтожить. Каждый будет найден, определен и наказан за все то, что сделал против Украины", — заключил Геращенко.

Сайт "Миротворец" собирает и публикует личную информацию о представителях СМИ, ополченцах из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и всех тех, кого сотрудники портала считают "изменниками родины". Так, на сайте были опубликованы контактные данные журналистов, в том числе иностранных, получавших аккредитацию ДНР и ЛНР, после чего в их адрес начали поступать угрозы. В МИД России увидели в публикации данных "прямой призыв к расправе над журналистами".