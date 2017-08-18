МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Теракты в Испании показывают необходимость контртеррористического сотрудничества между РФ и Западом, заявил РИА Новости программный директор Фонда клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство*".

"Что очень четко продемонстрировала ситуация в Испании, так это необходимость контртеррористического сотрудничества по линии спецслужб. Это одна из мер, которая может помочь в предотвращении терактов. Примечательно, что ЦРУ предупреждало испанцев о готовящемся теракте, причем даже называли конкретную улицу, где этот теракт должен был произойти. Понятно, что это информация из агентурных источников. Испанцы не предприняли должных мер. Но это показывает, что кто-то из мировых разведок что-то может знать. Что-то может знать СВР, что-то – французская или британская разведка", — сообщил Суслов.

"Единственным средством предотвращения является углубление контртеррористического сотрудничества, в том числе между западными странами и Россией. Очень плохо и трагично, что нынешняя российско-американская и российско-западная конфронтация безусловно препятствует этому сотрудничеству и минимизируют взаимодействие по линии спецслужб", — добавил он.

По мнению эксперта, террористическая угроза в Европе и во всем мире очень надолго.

Он также уверен, что террористическая угроза не пойдет на спад по мере уменьшения территории, контролируемой террористами ИГ* в Сирии и Ираке.

"Даже в случае, если ИГ* лишится тех больших территорий, которые террористы контролируют в Сирии и Ираке, даже в случае падения Дейр-эз-Зора (в Сирии — ред.), окончательного падения (сирийской) Ракки и так далее, террористическая угроза в Европе, включая теракты, совершаемые ИГ*, будут сохраняться. Это связано с тем, что на сегодняшний день чрезвычайно развита масштабная сеть радикального исламистского терроризма в Европе и во всем мире. Развита система агентуры, вербовки, финансирования. Самое главное, это то, что проблема спроса на радикальный исламизм в ближайшее время нерешаема", — добавил Суслов.

*Запрещенная в России террористическая организация