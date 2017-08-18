В Барселоне открыли метро после теракта

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Станции метро в Барселоне, закрытые накануне после теракта в центре каталонской столицы, вновь открыты, сообщил городской совет в Twitter.

Ранее сообщалось, что были закрыты станции метро в центре города.

"Вновь открыты станции метро Барселоны. Все еще ограничено движение на площади и на улице Рамбла", — говорится в сообщении совета.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Ответственность за теракт в Барселоне взяла группировка "Исламское государство"*. В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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