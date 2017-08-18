Эксперт: самые экстраординарные меры не обезопасят Европу от терактов

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Самые экстраординарные меры безопасности не позволяют на сегодняшний день обезопасить Европу от новых терактов, заявила эксперт клуба "Валдай", программный директор Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева.

Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг. В результате взрывов погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

"Не стоит думать, что теракт в Испании будет последним в череде широкомасштабных террористических атак в Западной Европе. В настоящее время уровень террористической угрозы в Западной Европе настолько высок, что любые, даже самые экстраординарные меры безопасности не позволяют полностью обезопасить население от новых терактов", — сказала Гвоздева в комментарии РИА Новости.

Эксперт полагает, что те меры, которые сегодня предпринимают спецслужбы и органы безопасности западноевропейских стран, возможно, позволят улучшить ситуацию в ближайшей перспективе, но они "не позволят на сто процентов исключить риск террористической атаки".

По мнению Гвоздевой, основная задача террористов ИГ* сегодня заключается в том, чтобы максимально расширить свою зону влияния.

"Если раньше считалось, что ДАИШ* в первую очередь действует против тех стран, которые активно участвуют в антиигиловской коалиции в Сирии и Ираке, то последние теракты показали, что это не соответствует действительности. ДАИШ* теперь готово осуществлять теракты в любом городе Европы, атакуя как гражданское население, так и представителей сил правопорядка", — отметила собеседница агентства.

"Спектр целей для атак ДАИШ остается очень широким", — констатировала Гвоздева.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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