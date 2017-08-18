При терактах в Испании погибли и пострадали граждане 34 стран

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Граждане 34 стран погибли или получили ранения в результате терактов в Барселоне и Камбрильсе, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии.
"Погибшие и раненые в терактах в Камбрильсе и Барселоне, по предварительным данным, из 34 различных стран", — говорится в сообщении в Twitter службы по чрезвычайным ситуациям Каталонии.
Les víctimes mortals i ferits atemptats #Cambrils i #Barcelona són (balanç provisional) de 34 nacionalitats diferents pic.twitter.com/IZCYMg1zJQ— EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 18 августа 2017 г.
Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя группировка "Исламское государство"*. В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.
*Террористическая организация, запрещенная в России