При терактах в Испании погибли и пострадали граждане 34 стран

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Граждане 34 стран погибли или получили ранения в результате терактов в Барселоне и Камбрильсе, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

"Погибшие и раненые в терактах в Камбрильсе и Барселоне, по предварительным данным, из 34 различных стран", — говорится в сообщении в Twitter службы по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя группировка "Исламское государство"*. В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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