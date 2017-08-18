Лидеры Франции и Испании обсудили теракты в Каталонии

Скорая помощь оказывает помощь пострадавшим на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Скорая помощь оказывает помощь пострадавшим на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

ПАРИЖ, 18 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Испании Мариано Рахой обсудили в пятницу по телефону произошедшие в Каталонии теракты, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство*". В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

"Президент республики выразил солидарность Франции, которая остается рядом с Испанией в этом трагическом испытании и готова предоставить всю необходимую помощь, чтобы его преодолеть", — говорится в документе.

Макрон и Рахой обсудили обстоятельства терактов, ход следствия и состояние пострадавших, среди которых есть французы.

"Власти двух стран находятся в тесном контакте для последующей работы", — отметили в администрации французского президента. Ожидается, что следующий разговор лидеров состоится через 48 часов.

*Террористическая организация, запрещенная в России