Лидеры Франции и Испании обсудили теракты в Каталонии

ПАРИЖ, 18 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Испании Мариано Рахой обсудили в пятницу по телефону произошедшие в Каталонии теракты, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
"Президент республики выразил солидарность Франции, которая остается рядом с Испанией в этом трагическом испытании и готова предоставить всю необходимую помощь, чтобы его преодолеть", — говорится в документе.
Макрон и Рахой обсудили обстоятельства терактов, ход следствия и состояние пострадавших, среди которых есть французы.
"Власти двух стран находятся в тесном контакте для последующей работы", — отметили в администрации французского президента. Ожидается, что следующий разговор лидеров состоится через 48 часов.
*Террористическая организация, запрещенная в России