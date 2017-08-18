Бельгийская прокуратура начала расследование в связи с терактом в Барселоне

БРЮССЕЛЬ, 18 авг – РИА Новости, Александр Шишло. Федеральная прокуратура Бельгии начала расследование в связи с терактом в Барселоне, сообщил в пятницу представитель ведомства Тьерри Вертс.

Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

Ранее глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс сообщил о гибели бельгийки при теракте в Барселоне. Еще двое граждан получили ранения, состояние одного из них критическое.

"Цель не во вмешательстве в уголовное расследование в Испании, а в том, чтобы получить доступ к досье для облегчения демаршей со стороны пострадавших бельгийцев. Это способ их поддержки, поскольку он позволяет создать (юридическую) связь между пострадавшими и испанским правосудием. Мы практикуем это в случае убийств или терактов за рубежом", — заявил Вертс журналистам.

В феврале 2017 года правительство Бельгии одобрило проект закона, согласно которому граждане королевства, раненные при терактах на родине и за ее пределами, будут получать пособия по аналогии с теми, что выплачиваются гражданским лицам, пострадавшим во Второй мировой войны.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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