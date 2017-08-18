В Мадриде после терактов вокруг пешеходных зон установили ограждения

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Различные ограждения установлены перед пешеходными зонами в испанской столице Мадриде после наездов автомобилей на людей в Каталонии, сообщает газета El Periodico.
По данным издания, в пятницу утром муниципальные службы города огородили центральную площадь города Пуэрта-дель-Соль и улицу Пресиадос, где сосредоточено большое количество ресторанов и торговых точек. В качества ограждений использовались цветочные клумбы и столбы.
El centro de #Madrid se blinda. Mucha prevención tras atentados de #Barcelona y #Cambrils Es la calle #Montera (13.00h) @AquiEnMadrid pic.twitter.com/2zANABkVG1— Jorge Limia (@JorgeLimia) 18 августа 2017 г.
Издание отмечает, что подобные меры уже использовались в Мадриде после теракта в Берлине, когда грузовик протаранил собравшихся на рождественской ярмарке людей, в результате чего 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. На рождественских мероприятиях полиция установила различные ограждения и тяжелые автомобили, чтобы предотвратить возможные атаки.
Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.
Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг. В результате взрывов погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.
*террористическая группировка, запрещенная в России