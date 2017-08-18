Сергей Безруков попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Российский актер Сергей Безруков попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения форума "Таврида" в Крыму.

Как сообщается на сайте "Миротворец", Безруков попал в базу данных из-за "нарушения государственной границы Украины", а также участие "в пропагандистских мероприятиях" на территории Крыма.

На сайте отмечается, что Безруков принимал участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида", который начал свою работу 3 июля, а завершит 31 августа.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович тогда назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".