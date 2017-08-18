Приспущенные флаги Европейского Союза в память о жертвах нападения в Барселоне у штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе

Приспущенные флаги Европейского Союза в память о жертвах нападения в Барселоне у штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 18 авг — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия почтила минутой молчания жертв терактов в Испании, перед штаб-квартирой ЕК приспущены флаги, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анника Брайдтхардт.

"Минута молчания прошла только что. Флаги Еврокомиссии приспущены, чтобы почтить всех жертв", — сказала она, начиная ежедневный брифинг для журналистов.

"Президент (Еврокомиссии Жан-Клод) Юнкер самым решительным образом осуждает террористические атаки, поразившие Испанию", — сказала она.

Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг. В результате взрывов погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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