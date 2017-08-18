Франция усилит пограничный контроль после терактов в Испании

ПАРИЖ, 18 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция усиливает контроль на границах после теракта в Барселоне в Испании, сообщил министр внутренних дел страны Жерар Коллон.
Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство".
В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.
#Barcelone: un individu est en fuite. Nous renforçons les contrôles aux frontières avec la @policia & @guardiacivil.
🎙- sur @franceinfo
— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 18 августа 2017 г.
В четверг днем в центре каталонской столицы микроавтобус въехал в толпу людей.© AP Photo / Manu FernandezЧП произошло в районе пешеходной улицы Рамбла - туристическом центре Браселоны.© AP Photo / Manu FernandezВ момент инцидента в этой части улицы прогуливались десятки человек.Минивэн проехал по пешеходной зоне и врезался в киоск. После этого водитель автомобиля сбежал с места ЧП.© AP Photo / Manu FernandezВ результате нападения есть погибшие и более 20 пострадавших.Сразу после инцидента с фургоном стало известно, что двое вооруженных людей ворвались в один из ресторанов Барселоны. некоторые СМИ сообщают о том, что они захватили заложников.© AP Photo / Manu FernandezИспанская полиция считает, что произошедшее в Барселоне будет квалифицировано как теракт.© AP Photo / Manu FernandezНа данный момент район, где произошло нападение, оцеплен, закрыто метро и магазины.© AP Photo / Oriol DuranПо данным СМИ, госпитализированы 56 человек.Один из подозреваемых в теракте был задержан.© AP Photo / Oriol DuranЕще один автомобиль сбил трех полицейских в районе проспекта Диагональ, пока неизвестно, связан ли этот инцидент с терактом.