Римская прокуратура завела дело по факту теракта в Барселоне

РИМ, 18 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Прокуратура Рима по распоряжению главного прокурора Джузеппе Пиньятоне завела следственное дело по факту теракта в Барселоне.

В пятницу руководитель компьютерной компании из итальянского города Леньяно Пино Бруно сообщил, что один из его сотрудников 35-летний Бруно Гулотта, который вместе с женой и двумя детьми, отдыхал в Каталонии, погиб в результате теракта в Барселоне. По словам предпринимателя, факт смерти Гулотты подтвердила ему лично супруга погибшего.

Ранее итальянский посол в Испании Стефано Саннино сообщил, что в результате теракта в Барселоне ранения получили три гражданина Италии. МИД Италии пока официально не подтвердил информацию о соотечественниках, пострадавших в Барселоне.

На здании правительственного Дворца Киджи в Риме в пятницу утром помимо флагов Италии и Евросоюза был вывешен также государственный флаг Испании. Все три полотнища приспущены в знак траура по погибшим и пострадавшим в результате теракта.

В четверг фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 13 человек погибли, более 100 пострадали. Полиция назвала это терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Парой часов позже фургон наехал на людей в Камбрильсе, в 120 километрах южнее, пострадали семь человек. Полиция предполагает связь двух атак друг с другом и со взрывами в Альканаре, в которых один человек погиб и более десяти пострадали.

*Террористическая организация, запрещенная в России