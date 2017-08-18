Двое итальянцев погибли, трое ранены в результате теракта в Барселоне

РИМ, 18 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Двое итальянцев погибли, трое пострадали в результате теракта, совершенного в четверг в Барселоне, заявил в пятницу руководитель Кризисной группы МИД Италии Стефано Верреккья.

"Среди жертв есть двое итальянцев, трое соотечественников ранены", — сообщил представитель министерства.

Ранее в пятницу итальянский посол в Испании Стефано Саннино сообщил, что в результате теракта в Барселоне ранения получили три гражданина Италии. Кроме того, было известно, что в итальянском МИД существуют опасения относительно гибели одного соотечественника. Речь идет о 35-летнем Бруно Гулотте из города Леньяно, который отдыхал в Каталонии вместе с женой и двумя детьми. Факт его гибели в пятницу подтвердила супруга. Имя второй итальянской жертвы пока не известно.

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Прокуратура Рима завела в пятницу следственное дело по факту трагических событий в Барселоне, жертвами которых стали 13 человек. По распоряжению главного прокурора итальянской столицы Джузеппе Пиньятоне, дело открыто по факту преступления, совершенного в террористических целях.

В четверг вечером фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 13 человек погибли, более 100 пострадали, среди них граждане почти 20 стран. Ответственность за теракт взяла группировка ИГ (запрещена в России). Парой часов позже фургон наехал на людей в Камбрильсе, в 120 километрах южнее, пострадали семь человек. Полиция предполагает связь двух атак друг с другом и со взрывами в Альканаре, в которых один человек погиб и более десяти пострадали.