Двое итальянцев погибли, трое ранены в результате теракта в Барселоне

РИМ, 18 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Двое итальянцев погибли, трое пострадали в результате теракта, совершенного в четверг в Барселоне, заявил в пятницу руководитель Кризисной группы МИД Италии Стефано Верреккья.
Ранее в пятницу итальянский посол в Испании Стефано Саннино сообщил, что в результате теракта в Барселоне ранения получили три гражданина Италии. Кроме того, было известно, что в итальянском МИД существуют опасения относительно гибели одного соотечественника. Речь идет о 35-летнем Бруно Гулотте из города Леньяно, который отдыхал в Каталонии вместе с женой и двумя детьми. Факт его гибели в пятницу подтвердила супруга. Имя второй итальянской жертвы пока не известно.
Прокуратура Рима завела в пятницу следственное дело по факту трагических событий в Барселоне, жертвами которых стали 13 человек. По распоряжению главного прокурора итальянской столицы Джузеппе Пиньятоне, дело открыто по факту преступления, совершенного в террористических целях.
* Террористическая организация, запрещенная в России.