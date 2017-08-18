Число жертв терактов в Испании увеличилось до 14

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Число погибших в результате терактов в Испании возросло до 14, сообщили в полиции Каталонии.

"Служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии подтвердила, что женщина, находившаяся в критическом состоянии в больнице Хуана XXIII, скончалась в больнице, — говорится в сообщении.

Накануне в Испании произошли два теракта. Ночью автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских, четырех террористов были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. На преступниках были одеты пояса смертников, оказавшиеся муляжами. Среди пострадавших также одна россиянка, ее здоровью ничего не угрожает.

Днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

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Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг. В результате взрывов погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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