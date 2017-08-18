МВД Германии заявило о высоком уровне террористической опасности в стране

БЕРЛИН, 18 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Террористическая угроза в Германии остается высокой в свете атаки в Барселоне, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель МВД Йоханнес Димрот.

"Уровень угрозы высокий, он был высоким перед вчерашними ужасными событиями, и он останется высоким", — сказал Димрот, добавив, что "в настоящее время прямой связи (событий в Испании) с Германией не выявлено, согласно информации, которую мы получили от испанских коллег".

"Но хочу подчеркнуть, что это промежуточный итог, процесс расследования идет очень динамично", — добавил Димрот.

Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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