Меркель выразила соболезнования семьям погибших при терактах в Испании

БЕРЛИН, 18 авг – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования семьям погибших в результате терактов в Испании.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран. Ответственность за теракт взяла группировка ИГ*. Двумя часами позже фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

"Мы все в глубокой скорби о людях, которые таким жестоким образом были вырваны из жизни прекрасным летним днем… Семьям погибших я, также от лица жителей ФРГ, выражаю свои соболезнования в связи с ужасной потерей их любимых", — сказала Меркель, выразив надежду на скорейшее выздоровление пострадавших.

"Мы также едины в нашей решимости. Мы не позволим этим убийцам сдвинуть нас с нашего пути, с нашего образа жизни", — добавила она.

Меркель добавила, что МИД ФРГ находится в контакте с испанским правительством, ведомство пытается в максимально сжатые сроки выяснить, в какой степени граждане Германии пострадали в результате атаки. В настоящий момент точных данных на этот счет нет, подчеркнула канцлер.

Меркель отметила, что, несмотря на события в Испании, предвыборные мероприятия в Германии продолжатся, но "не будет громкой музыки и подобного", пройдут минуты молчания.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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