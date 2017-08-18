У здания главы администрации Тайваня мужчина с мечом напал на полицейского

Сотрудник полиции на одной из улиц Тайбея, Тайвань. Архивное фото

Сотрудник полиции на одной из улиц Тайбея, Тайвань. Архивное фото

ПЕКИН, 18 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Мужчина, вооруженный похищенным из музея японским мечом, в пятницу утром напал на сотрудника военной полиции, охранявшего здание администрации Тайваня, сообщает агентство CNA.

Охранник был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Нападение произошло в 10.15 по местному времени (5.15 мск), неизвестный подъехал к зданию на мопеде и спешно направился в сторону охранника. Изначально предполагалось, что мужчина хотел прорваться в здание администрации. Мужчина ударил охранника мечом в шею, после чего его задержали другие сотрудники безопасности.

Отмечается, что японский меч был похищен из музея. Мужчина молотком разбил стеклянную витрину музея Вооруженных сил Тайваня и похитил меч, после чего направился к зданию администрации.

​Мужчина заявил, что таким образом он хотел проявить свою политическую позицию, в его сумке нашли флаг КНР.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.