В аварии с туристическим автобусом в Японии пострадали 20 человек

ТОКИО, 18 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Полиция Японии сообщила, что в аварии с туристическим автобусом на острове Хоккайдо пострадали 20 человек, сообщает телеканал NHK.
Авария с автобусом, в котором находились 49 человек — в основном туристы из Токио и столичного региона Японии, произошла в пятницу. Автобус съехал с трассы, упал в кювет и перевернулся на бок. Сообщается, что туристы направлялись на экскурсию из города Саппоро.
Ранее сообщалось примерно о 30 пострадавших. Состояние раненых пока не известно.
【北海道で観光バスが道路から転落 約２０人けが】— おかみ (@Okami_Kindai) 18 августа 2017 г.
１８日午後、北海道の清水町で東京方面からの観光客などおよそ５０人が乗ったバスが道路脇の草むらに転落し、警察によりますと、およそ２０人がけがをしたということです。警察と消防が詳しい状況の確認を進めています。 pic.twitter.com/75itbIXP9s