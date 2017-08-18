ATS: скоро в Европу могут вернуться три тысячи боевиков ИГ* и Нусры*

ЖЕНЕВА, 18 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. До трех тысяч джихадистов, сторонников террористических организаций ИГ* и "Джабхат ан-Нусра"*, могут прибыть в Европу в скором времени, передает швейцарское агентство ATS со ссылкой на доклад "Сети информирования о радикализации" (Radicalization awareness network, RAN), созданной Еврокомиссией.

"Большинство стран-членов ЕС ожидают медленного, но прогрессирующего роста возврата боевиков (ИГ* и "Хайят Тахрир аль-Шам"*, бывшей "Джабхат ан-Нусры"*)", — приводит агентство данные из доклада.

В документе указывается, что по разным данным от 1200 до 3000 европейцев "различного происхождения" вернутся в Европу, включая большое количество женщин и детей. Порядка 30% из них уже прибыло в страны ЕС нелегально, либо властям было известно об их приезде и они были арестованы.

RAN отмечает, что количество возвращений боевиков в страны Европы значительно увеличится в случае, если террористические группировки будут разбиты или побеждены.

По данным "Сети", за период с 2011 по 2016 годы свыше 42 тысяч иностранных бойцов террористических группировок из 120 стран мира присоединились к ИГ*. Из них более пяти тысяч — из Европы, в основном из Бельгии Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Дании, Финляндии, Италии, Нидерландов, Испании и Швеции. До 20% погибли во время боев, 30-35% вернулись домой, и еще порядка 50% остаются в Сирии и Ираке.

По мнению составителей доклада, возврат боевиков является "серьезной и растущей озабоченностью" для Европы, так как ряд "возвращенцев" принимали участие в терактах в ноябре 2015 года в Париже, а также в мае 2014 и марте 2016 года в Брюсселе.

*террористическая группировка, запрещенная в России