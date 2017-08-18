ATS: скоро в Европу могут вернуться три тысячи боевиков ИГ* и Нусры*

ЖЕНЕВА, 18 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. До трех тысяч джихадистов, сторонников террористических организаций ИГ* и "Джабхат ан-Нусра"*, могут прибыть в Европу в скором времени, передает швейцарское агентство ATS со ссылкой на доклад "Сети информирования о радикализации" (Radicalization awareness network, RAN), созданной Еврокомиссией.
В документе указывается, что по разным данным от 1200 до 3000 европейцев "различного происхождения" вернутся в Европу, включая большое количество женщин и детей. Порядка 30% из них уже прибыло в страны ЕС нелегально, либо властям было известно об их приезде и они были арестованы.
RAN отмечает, что количество возвращений боевиков в страны Европы значительно увеличится в случае, если террористические группировки будут разбиты или побеждены.
По мнению составителей доклада, возврат боевиков является "серьезной и растущей озабоченностью" для Европы, так как ряд "возвращенцев" принимали участие в терактах в ноябре 2015 года в Париже, а также в мае 2014 и марте 2016 года в Брюсселе.
*террористическая группировка, запрещенная в России