Южнокорейские военные рассказали подробности ЧП на артиллерийских учениях

ТОКИО, 18 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Взрыв во время артиллерийских учений в Южной Корее произошел в самоходной гаубице K9 "Thunder", передало информационное агентство Рёнхап со ссылкой на военные источники.

Учения проходили в уезде Чхорвон южнокорейской провинции Канвондо, близ демилитаризованной зоны, отделяющей Южную Корею от КНДР. В результате взрыва пострадали семь человек, один из них скончался в госпитале.

По данным агентства, самоходная гаубица K-9 рассчитана на пять человек, однако в той, где произошел несчастный случай, находились во время учений еще двое проверяющих.

Причины взрыва, пока не установлены.

"Нам известно, что внутри гаубицы возник пожар. Сейчас выясняется, вызван ли пожар взрывом", — приводит агентство слова военного источника.

Два года назад в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами на трех противопехотных минах подорвались двое южнокорейских военных. Хотя ДМЗ сплошь покрыта минами с обеих сторон от военно-демаркационной линии, в Сеуле обвинили в случившемся КНДР, утверждая, что именно северные корейцы заложили мины, на которых подорвались солдаты.