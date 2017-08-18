Число жертв наводнений на востоке Индии возросло до 119

Люди в деревне Мурката к востоку от Гаухати в Индии. Архивное фото

Люди в деревне Мурката к востоку от Гаухати в Индии. Архивное фото

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Число жертв наводнений в индийском штате Бихар на востоке страны возросло до 119, сообщает издание Telangana Today со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 41 жертве в регионе.

По данным издания, более 400 тысяч человек в регионе были эвакуированы, тысячи домов и зданий разрушены. Местные власти организовали более 1000 укрытий для тех, кому пришлось покинуть свои дома.

Сильные дожди обрушились на север Индии, Непал и Бангладеш в конце прошлой недели. На севере Индии от наводнений за последние несколько дней погибли более 100 человек, в Непале жертвами непогоды стали 111 человек. В Бангладеш погибли 57 человек.

Наводнения являются одной из самых опасных природных стихий по числу жертв в Индии. Так, метеорологический департамент Индии в январе сообщил, что в целом за 2016 год около 1,6 тысячи человек стали жертвами суровых погодных условий и стихийных бедствий. Больше всего людей — около 700 человек — погибли из-за жары, которая устанавливается в Индии, как правило, в апреле-июне.