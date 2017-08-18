При теракте в Барселоне погиб итальянец

РИМ, 18 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Среди погибших в результате теракта в испанском городе Барселона есть гражданин Италии, сообщили в компьютерной компании, где он работал.
"Он был другом, отцом и коллегой. Он был одной из колонн (компании — ред.), образцом и ориентиром для всех. Нам его будет очень не хватать", — говорится в сообщении интернет-издания о компьютерной технике.
МИД Италии пока не подтвердил данную информацию.
Ранее в пятницу итальянский посол в Испании Стефано Саннино сообщил, что в результате теракта ранения получили три гражданина Италии. МИД также пока не подтвердил сведения о пострадавших соотечественниках.
Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.
*террористическая группировка, запрещенная в России