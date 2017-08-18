Bild: от главы МИД Германии требуют объяснений по поводу встречи с Путиным

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Краснодаре. Архивное фото

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Краснодаре. Архивное фото

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Христианско-демократическом союзе Германии ХДС) хотят знать, о чем глава МИД Германии Зигмар Габриэль говорил с Владимиром Путиным во время их встречи 2 июня в Санкт-Петербурге, пишет газета Bild.

"Неясно, что конкретно обсуждалось во время июньского застолья. Были ли среди тем европейская энергетическая политика и "Северный поток?", — задается вопросом Юрген Хардт, отвечающий во фракции ХДС в бундестаге за внешнюю политику.

По его словам, ужин с Путиным в его резиденции — это совсем не личное дело Габриэля.

"Понимал ли тогда Габриэль, что его друг по партии и наставник [Герхард] Шредер планирует заполучить себе хорошее место в российской госкомпании?", — задается вопросом Хардт и требует от главы МИД объяснений.

Речь идет о том, что бывший федеральный канцлер Германии Шредер является кандидатом на место в совете директоров "Роснефти". По данным Bild, Шредер присутствовал при встрече Путина и Габриэля в июне.

Российский президент и глава МИД ФРГ встречались в рамках Петербургского международного экономического форума. Сообщалось, что политики обсудили вопросы двусторонних российско-германских отношений.