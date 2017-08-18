В замочную скважину: разведка США следит за соцсетью "ВКонтакте"

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Пентагон намерен отслеживать пользователей российской социальной сети "ВКонтакте". Это следует из запроса, размещенного в четверг на официальном сайте госзакупок Соединенных Штатов. Автор заказа — департамент ВМС США.

Судя по запросу, военные моряки собираются приобрести специальное программное обеспечение, позволяющее исследователь содержание социальных сетей России и Китая. Особенно их интересует соцсеть "ВКонтакте".

За всеми следит "социальный паук"

Речь идет о поддержке и развитии программы SocioSpyder (что можно перевести как "социальный паук"), позволяющей собирать информацию из таких сетей, как Facebook, Twitter, YouTube и Google+. Заказчик же ищет поставщика дополнительного модуля, специально нацеленного на российские и китайские соцсети, который включает в себя поддержку исследования сети "ВКонтакте".

© РИА Новости Программа SocioSpyder, позволяющая собирать информацию из социальных сетей Facebook, Twitter, YouTube и Google+ © РИА Новости Программа SocioSpyder, позволяющая собирать информацию из социальных сетей Facebook, Twitter, YouTube и Google+

Созданием подобной программы американские спецслужбы озаботились еще в начале 2012 года — именно тогда на сайте госзакупок появился заказ на разработку "специального приложения для социальных сетей". Оно должно было стать достаточно интеллектуальным, чтобы определять во множестве текстов ключевые слова и фразы, указывающие на то, что происходит определенное событие. Заявленная цель — помощь спецслужбам в предотвращении чрезвычайных ситуаций, террористической активности и других событий, требующих немедленного реагирования.

"Приложение должно быть бесконечно гибким и способным быстро адаптироваться к изменяющимся угрозам для поддержания стратегического и тактического преимущества", говорилось тогда в заявке, размещенной Центром стратегической информации и операций ФБР США (SIOS).

Инструмент предполагалось использовать в "миссиях по разведке и наблюдению, при планировании специальных операций".

Программа была создана компанией Allied Associates International — официальным подрядчиком для государственных и военных заказов. Она продается только правоохранительным органам или спецслужбам и позволяет аналитикам не только отслеживать одновременно множество разных целей в соцсетях, но и легко копировать, загружать и хранить данные из сетей, практически не оставляя следов их посещения. Она способна анализировать отношения между пользователями и отображать собранные сведения так, чтобы обеспечить аналитику более глубокое понимание контента — будь то посты, твиты, изображения, видео или профили пользователей.

Именно с помощью SocioSpyder в феврале 2016 года некой женщине из штата Миссури было предъявлено обвинение в распространении в Twitter угроз в адрес ФБР и тогдашнего президента США Барака Обамы. Но особенно активно используют ее спецслужбы для отслеживания действий групп джихадистов.

Теперь и "ВКонтакте"

SocioSpyder ежедневно отслеживает и анализирует активность примерно миллиарда пользователей сети Facebook и полмиллиарда сообщений Twitter, добывая и организуя полученные программой данные так, чтобы весь этот гигантский массив информации был доступен для изучения аналитиками американских спецслужб. Запрос департамента ВМС США на приобретение нового дополнительного модуля программы, специально разработанного для исследования соцсетей России и Китая, говорит о том, что такой модуль уже создан, действует и включает в себя поддержку российской сети "ВКонтакте".

"ВКонтакте" — крупнейшая в Европе социальная сеть, созданная в России, штаб-квартира которой находится в Санкт-Петербурге. Согласно каталогу пользователей, на данный момент в ней зарегистрировано 443 миллиона аккаунтов. Сайт данной соцсети доступен на многих языках, но особенно популярен у русскоязычных пользователей интернета. Ресурс существует с октября 2006 года.

В Китае, где иностранные соцсети запрещены, действуют свои социальные ресурсы, каждый из которых объединяет сотни миллионов пользователей. Наиболее популярны такие китайские соцсети, как Qzone, QQ, Pengyou, WeChat, Weibo, Renren и Douban.