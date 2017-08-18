В замочную скважину: разведка США следит за соцсетью "ВКонтакте"

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости
Пентагон намерен отслеживать пользователей российской социальной сети "ВКонтакте". Это следует из запроса, размещенного в четверг на официальном сайте госзакупок Соединенных Штатов. Автор заказа — департамент ВМС США.
Судя по запросу, военные моряки собираются приобрести специальное программное обеспечение, позволяющее исследователь содержание социальных сетей России и Китая. Особенно их интересует соцсеть "ВКонтакте".
За всеми следит "социальный паук"
Речь идет о поддержке и развитии программы SocioSpyder (что можно перевести как "социальный паук"), позволяющей собирать информацию из таких сетей, как Facebook, Twitter, YouTube и Google+. Заказчик же ищет поставщика дополнительного модуля, специально нацеленного на российские и китайские соцсети, который включает в себя поддержку исследования сети "ВКонтакте".заказ на разработку "специального приложения для социальных сетей". Оно должно было стать достаточно интеллектуальным, чтобы определять во множестве текстов ключевые слова и фразы, указывающие на то, что происходит определенное событие. Заявленная цель — помощь спецслужбам в предотвращении чрезвычайных ситуаций, террористической активности и других событий, требующих немедленного реагирования.
"Приложение должно быть бесконечно гибким и способным быстро адаптироваться к изменяющимся угрозам для поддержания стратегического и тактического преимущества", говорилось тогда в заявке, размещенной Центром стратегической информации и операций ФБР США (SIOS).
Инструмент предполагалось использовать в "миссиях по разведке и наблюдению, при планировании специальных операций".
Программа была создана компанией Allied Associates International — официальным подрядчиком для государственных и военных заказов. Она продается только правоохранительным органам или спецслужбам и позволяет аналитикам не только отслеживать одновременно множество разных целей в соцсетях, но и легко копировать, загружать и хранить данные из сетей, практически не оставляя следов их посещения. Она способна анализировать отношения между пользователями и отображать собранные сведения так, чтобы обеспечить аналитику более глубокое понимание контента — будь то посты, твиты, изображения, видео или профили пользователей.
Именно с помощью SocioSpyder в феврале 2016 года некой женщине из штата Миссури было предъявлено обвинение в распространении в Twitter угроз в адрес ФБР и тогдашнего президента США Барака Обамы. Но особенно активно используют ее спецслужбы для отслеживания действий групп джихадистов.
Теперь и "ВКонтакте"
"ВКонтакте" — крупнейшая в Европе социальная сеть, созданная в России, штаб-квартира которой находится в Санкт-Петербурге. Согласно каталогу пользователей, на данный момент в ней зарегистрировано 443 миллиона аккаунтов. Сайт данной соцсети доступен на многих языках, но особенно популярен у русскоязычных пользователей интернета. Ресурс существует с октября 2006 года.
В Китае, где иностранные соцсети запрещены, действуют свои социальные ресурсы, каждый из которых объединяет сотни миллионов пользователей. Наиболее популярны такие китайские соцсети, как Qzone, QQ, Pengyou, WeChat, Weibo, Renren и Douban.