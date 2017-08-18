В ДНР заявили, что сбили четыре беспилотника силовиков в Донбассе за неделю

ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Украинские силовики стали чаще использовать беспилотники для корректировки огня по жилым районам в Донбассе, за неделю было сбито четыре БПЛА, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Со стороны ВС Украины участились случаи применения беспилотных летательных аппаратов. С их помощью противник осуществляет разведку целей для нанесения ударов и корректировку артиллерийского огня по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры", — сказал Басурин.

По его словам, за неделю было сбито четыре беспилотника, которые корректировали огонь по населенным пунктам на юге Донбасса и на западе Донецка.

"Три из них представлены вашему вниманию. Четвертый, мультикоптер "Командор", был сбит в "серой зоне", обломки его там же и остались. На его несущую часть был установлен кумулятивный заряд "КЗ-6", сбрасывание которого ранее фиксировалось в жилых кварталах Петровского района Донецка", — добавил Басурин.

Он напомнил, что согласно минским соглашениям вблизи линии соприкосновения запрещен полет боевой авиации и беспилотников, за исключением БПЛА миссии ОБСЕ.